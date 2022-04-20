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Японія ухвалила санкційні законопроекти для усунення "лазівок" Росії

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Токіо, Середа 20 квітня 2022 14:14
Японія ухвалила санкційні законопроекти для усунення "лазівок" Росії Фото: Японія усунула санкційні лазівки Росії (pixabay.com)
Автор: Наталія Юрченко

Палата радників Японії ухвалила пакет законопроектів для посилення санкцій проти РФ. Вони допоможуть усунути "лазівки" Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на японське видання NHK.

Зазначається, що більшістю голосів затверджено зміни у митному законодавстві. Вони дозволяють Японії позбавити РФ статусу "країни найбільшого сприяння в торгівлі" та підвищити тарифи на російський імпорт.

Крім того, ухвалений проект закону про валютне регулювання. Документ допоможе посилити санкції проти криптоактивів. Таким чином Японія усунула "лазівки" для осіб з санкційного списку і заборонила їм переказувати коштів третім особам.

Нагадаємо, в Японії почали діяти санкції проти Росії, які вводять заборону на імпорт 38 товарів.

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