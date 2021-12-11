Япония приняла еще более 50 беженцев из Афганистана, несмотря на закрытые границы

Япония приняла еще 54 беженца из Афганистана, несмотря на строгие ограничения на въезд в страну из-за штамма коронавируса "Омикрон". Таким образом общее число афганцев, которые нашли убежище в Японии, составило 488 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Japan times.
Отмечается, что с момента введения ограничений на въезд из-за штамма "Омикрон", 54 афганца стали первой группой прибывших. Во избежание эпидемии, они пройдет меры инфекционного контроля, включая ПЦР-тесты и изоляцию в течение 14 дней.
Напомним, что Япония вводит ограничения на въезд иностранцев. Решение приняли во избежание распространения штамма "Омикрон".