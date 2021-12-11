ru ua
Сб, 11 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Всемирный банк предоставит Афганистану 280 млн долларов помощи

Новина українською →
Афганистан, Суббота 11 декабря 2021 02:01
Всемирный банк предоставит Афганистану 280 млн долларов помощи Фото: Всемирный банк предоставит Афганистану 280 млн долларов помощи (flickr.com)
Автор: Наталья Скороход

Всемирный банк предоставит Афганистану помощь в размере 280 миллионов долларов. Средства будут выделены из специального фонда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Деньги из Целевого фонда восстановления Афганистана (ARTF), которым управляет Всемирный банк, будут выделены из-за критической ситуации с экономикой в стране.

"Доноры ARTF решили сегодня перевести 280 миллионов долларов до конца декабря 2021 года в ЮНИСЕФ ​​и Мировую продовольственную программу. Это решение является первым шагом к перераспределению средств из портфеля ARTF для оказания гуманитарной помощи афганскому народу в это критическое время", - говорится в заявлении.

Всемирный банк уточняет, что ЮНИСЕФ ​​получит 100 миллионов долларов, а WFP - 180 миллионов долларов. Эти средства позволят ЮНИСЕФ "предоставить 12,5 миллионам человек базовые и основные медицинские услуги, а также провести иммунизацию одного миллиона человек". WFP сможет оказывать продовольственную помощь 2,7 миллионам человек и помощь почти 840 000 матерей и детей с питанием.

Напомним, что ранее ООН предупредила о проблемах с экономикой в Афганистане. Организация прогнозирует крах финансовой системы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Афганистан
NEWS
Зеленский подписал закон о госбюджете на 2022 год: основные показатели
Зеленский подписал закон о госбюджете на 2022 год: основные показатели
DAILY
Открытое небо. Как Украина защищена от российских самолетов и ракет
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Открытое небо. Как Украина защищена от российских самолетов и ракет