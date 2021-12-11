Всемирный банк предоставит Афганистану 280 млн долларов помощи

Всемирный банк предоставит Афганистану помощь в размере 280 миллионов долларов. Средства будут выделены из специального фонда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro .

Деньги из Целевого фонда восстановления Афганистана ( ARTF ), которым управляет Всемирный банк, будут выделены из-за критической ситуации с экономикой в стране.

"Доноры ARTF решили сегодня перевести 280 миллионов долларов до конца декабря 2021 года в ЮНИСЕФ ​​и Мировую продовольственную программу. Это решение является первым шагом к перераспределению средств из портфеля ARTF для оказания гуманитарной помощи афганскому народу в это критическое время", - говорится в заявлении.