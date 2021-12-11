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Япония приняла еще более 50 беженцев из Афганистана, несмотря на закрытые границы

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Япония, Суббота 11 декабря 2021 07:31
Япония приняла еще более 50 беженцев из Афганистана, несмотря на закрытые границы Фото: Япония приняла 54 беженца из Афганистана (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Япония приняла еще 54 беженца из Афганистана, несмотря на строгие ограничения на въезд в страну из-за штамма коронавируса "Омикрон". Таким образом общее число афганцев, которые нашли убежище в Японии, составило 488 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Japan times.

Министерство иностранных дел заявило, что среди афганцев в основном местные сотрудники посольства Японии в Кабуле и Японского агентства международного сотрудничества. Они прибыли в Японию через Катар.

Несмотря на то, что Япония в настоящее время запрещает въезд иностранцам в рамках пограничного контроля, министерство решило, что афганцы могут стать исключением по гуманитарным соображениям.

Отмечается, что с момента введения ограничений на въезд из-за штамма "Омикрон", 54 афганца стали первой группой прибывших. Во избежание эпидемии, они пройдет меры инфекционного контроля, включая ПЦР-тесты и изоляцию в течение 14 дней.

Напомним, что Япония вводит ограничения на въезд иностранцев. Решение приняли во избежание распространения штамма "Омикрон".

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