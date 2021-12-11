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Японія прийняла ще понад 50 біженців з Афганістану, незважаючи на закриті кордони

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Японія, Субота 11 грудня 2021 07:31
Японія прийняла ще понад 50 біженців з Афганістану, незважаючи на закриті кордони Фото: Японія прийняла 54 біженця з Афганістану (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Японія прийняла ще 54 біженця з Афганістану, незважаючи на суворі обмеження на в'їзд в країну через штам коронавірусу "Омікрон". Таким чином загальне число афганців, які знайшли притулок в Японії, склало 488 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Japan times.

Міністерство закордонних справ заявило, що серед афганців в основному місцеві співробітники посольства Японії в Кабулі і Японського агентства міжнародного співробітництва. Вони прибули до Японії через Катар.

Незважаючи на те, що Японія нині забороняє в'їзд іноземцям в рамках прикордонного контролю, міністерство вирішило, що афганці можуть стати винятком з гуманітарних міркувань.

Зазначається, що з моменту введення обмежень на в'їзд через штам "Омікрон", 54 афганці стали першою групою прибулих. Щоб уникнути епідемії, вони пройдуть заходи інфекційного контролю, включаючи ПЛР-тести та ізоляцію протягом 14 днів.

Нагадаємо, що Японія вводить обмеження на в'їзд іноземців. Рішення прийняли, щоб уникнути поширення штаму "Омікрон".

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