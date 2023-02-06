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Японія приєдналася до обмеження цін на російські нафтопродукти

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Токіо, Понеділок 06 лютого 2023 08:10
Японія приєдналася до обмеження цін на російські нафтопродукти Фото: Японія приєдналася до обмеження цін на російські нафтопродукти (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Уряд Японії у рамках санкційної політики проти РФ відповідно до позиції Групи семи (G7) встановлює стелю цін на російські нафтопродукти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС країни.

Зазначається, що встановлюються обмеження цін на російські нафтопродукти, що перевозяться морем, у розмірі 100 і 45 доларів за барель залежно від їх категорії.

За даними японського зовнішньополітичного відомства, заходи набирають чинності з 6 лютого.

Оголошені японською стороною рестрикції відповідають аналогічним заходам, оголошеним Євросоюзом 5 лютого.

Нагадаємо, у Міністерстві фінансів США заявили, що нова стеля на нафту з Росії послабить здатність президента РФ Володимира Путіна вести війну.

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