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Япония присоединилась к ограничению цен на российские нефтепродукты

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Токио, Понедельник 06 февраля 2023 08:10
Япония присоединилась к ограничению цен на российские нефтепродукты Фото: Япония присоединилась к ограничению цен на российские нефтепродукты (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Правительство Японии в рамках санкционной политики против РФ в соответствии с позицией Группы семи (G7) устанавливает потолок цен на российские нефтепродукты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД страны.

Отмечается, что устанавливаются ограничения цен на перевозимые по морю российские нефтепродукты в размере 100 и 45 долларов за баррель в зависимости от их категории.

По данным японского внешнеполитического ведомства, меры вступают в силу с 6 февраля.

Объявленные японской стороной рестрикции соответствуют аналогичным мерам, объявленным Евросоюзом 5 февраля.

Напомним, в Министерстве финансов США заявили, что новый потолок на нефть из России ослабит способность президента РФ Владимира Путина вести войну.

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