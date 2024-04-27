Японія приєдналася до коаліції з повернення українських дітей

Депортація українських дітей

Нагадаємо, раніше омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець повідомляв, що Україні з початку повномасштабного вторгнення вдалося повернути понад 500 дітей. Процес повернення ускладнює Росія, яка відмовляється співпрацювати.

У січні 2024 року Парламентська асамблея Ради Європи прийняла резолюцію щодо українських дітей. Документ закликає члени ЄС визнати депортацію українських дітей Росією геноцидом українського народу.

Додамо, що саме через депортацію дітей Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна.

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