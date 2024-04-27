Япония присоединилась к коалиции по возвращению украинских детей

Как отметил уполномоченный, теперь к коалиции присоединились все члены "Большой семерки".

"При столь мощной помощи международных партнеров мы приумножим усилия и обеспечим качественную реализацию четвертого пункта Украинской формулы мира "Освобождение пленных и депортированных лиц"", - говорится в сообщении.

Коалиция по возвращению украинских детей была создана 2 февраля 2024 года. Это общая инициатива Украины и Канады. К коалиции присоединились уже 36 стран.