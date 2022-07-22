Япония предупреждает о растущей угрозе со стороны России и Китая
Министерство обороны Японии предупреждает о растущей военной угрозе со стороны России, а также испытывает беспокойство из-за давления Китая на Тайвань.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Япония показала годовой отчет по безопасности, в котором много внимания уделили войне в Украине. В Токио считают, что военное вторжение России в Украину может стать плохим примером для Китая и послужит сигналом о том, что "попытка изменить статус-кво с помощью силы приемлема".
Япония отмечает, что Россия все больше полагается на свой ядерный потенциал в качестве средства сдерживания. Это в свою очередь тревожит власти Японии, поскольку российские атомные подводные лодки регулярно действуют возле ее территорий.
Также Минобороны Японии уделило много внимания Тайваню, поскольку остров после начала войны в Украине активно работает над укреплением своих усилий по самообороне.
Напомним, что США одобрил продажу военного оборудования Тайваню на 108 млн долларов. В свою очередь Китай потребовал об Белого дома отменить сделку и разорвать военные связи.
Также глава ЦРУ Уилл Бернс заявил, что война России против Украины может подтолкнуть Китай к нападению на Тайвань.
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