ua ru
Пт, 22 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Япония предупреждает о растущей угрозе со стороны России и Китая

Новина українською →
Токио, Пятница 22 июля 2022 11:42
Япония предупреждает о растущей угрозе со стороны России и Китая Фото: Япония предупреждает о военной угрозе со стороны России и Китая (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Министерство обороны Японии предупреждает о растущей военной угрозе со стороны России, а также испытывает беспокойство из-за давления Китая на Тайвань.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Япония показала годовой отчет по безопасности, в котором много внимания уделили войне в Украине. В Токио считают, что военное вторжение России в Украину может стать плохим примером для Китая и послужит сигналом о том, что "попытка изменить статус-кво с помощью силы приемлема".

Япония отмечает, что Россия все больше полагается на свой ядерный потенциал в качестве средства сдерживания. Это в свою очередь тревожит власти Японии, поскольку российские атомные подводные лодки регулярно действуют возле ее территорий.

Также Минобороны Японии уделило много внимания Тайваню, поскольку остров после начала войны в Украине активно работает над укреплением своих усилий по самообороне.

Напомним, что США одобрил продажу военного оборудования Тайваню на 108 млн долларов. В свою очередь Китай потребовал об Белого дома отменить сделку и разорвать военные связи.

Также глава ЦРУ Уилл Бернс заявил, что война России против Украины может подтолкнуть Китай к нападению на Тайвань.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Япония Война России против Украины Российская Федерация Китай Тайвань
NEWS
НБУ разрешил банкам продавать безналичную валюту гражданам, но есть условие
НБУ разрешил банкам продавать безналичную валюту гражданам, но есть условие
DAILY
Гривна падает, цены растут. Что ждет экономику Украины ближайшие пару лет
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Гривна падает, цены растут. Что ждет экономику Украины ближайшие пару лет