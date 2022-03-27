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Япония предоставит Украине дополнительную гумпомощь на 100 млн долларов

Фото: премьер-министр Японии Фумио Кисида (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Япония предоставит дополнительную гуманитарную помощь в размере 100 миллионов долларов людям, спасающимся от российского вторжения в Украину

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Japan Times.

"Конфликт в Украине поставил мир на исторический перекресток, где основа международного порядка находится под угрозой", - заявил премьер. Он подчеркнул, что международное сообщество должно решительно и согласованно справиться с ситуацией.

Кисида сказал, что Япония также направит медицинский и санитарный персонал для оказания помощи украинцам, укрывающимся в соседних странах. Он также сказал, что Япония продолжит принимать эвакуированных украинцев.

Война России против Украины длится тридцать два дня. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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