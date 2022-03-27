Японія надасть Україні додаткову гумдопомогу на 100 млн доларів

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що Японія надасть додаткову гуманітарну допомогу в розмірі 100 мільйонів доларів людям, які рятуються від російського вторгнення в Україну

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Japan Times .

"Конфлікт в Україні поставив світ на історичне перехрестя, де основа міжнародного порядку знаходиться під загрозою", - заявив прем'єр. Він підкреслив, що міжнародне співтовариство має рішуче і узгоджено впоратися з ситуацією.

Кісіда сказав, що Японія також направить медичний і санітарний персонал для надання допомоги українцям, які ховаються в сусідніх країнах. Він також сказав, що Японія продовжить приймати евакуйованих українців.