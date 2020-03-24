Япония предложила отложить Олимпиаду 2020 на год

Япония из-за коронавируса предложила отложить Олимпиаду в Токио на год, не позднее лета 2021 года. Об этом заявил премьер Японии Синдзо Абэ, передает Telegraph.

Абэ также заявил, что глава МОК согласился рассмотреть предложение о переносе сроков проведения Олимпиады.

"Олимпийские игры пройдут не позднее лета 2021 года" - заявил премьер Японии Абэ.

Напомним, в понедельник член МОК Ричард Паунд сказал, что организация решила перенести сроки Олимпиады. Однако, генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга заявил сегодня, что решение еще не принято.

Ранее Олимпийский комитет Японии, впервые допустил возможность переноса летней Олимпиады-2020 из-за распространения коронавируса. Перенести мероприятие могут на несколько месяцев или, скорее всего, на год.

Отметим, Австралия и Канада отказались от отправки своих спортсменов на летние Олимпийские игры в Токио, если они состоятся летом 2020 года.