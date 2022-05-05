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Япония пока не готова к немедленному нефтяному эмбарго в отношении России

Фото: Япония будет постепенно отказываться от российской нефти (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Япония столкнется с "трудностями", если сразу поддержит прекращение импорта российской нефти в связи с вторжением в Украину. Министр экономики, торговли и промышленности Коичи Хагиуда заявил об этом во время визита в Вашингтон после того, как Еврокомиссия предложила самый жесткий пакет санкций против Москвы, включая эмбарго на нефть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Президент США Джо Байден заявил, что на этой неделе он обсудит дальнейшие санкции против России с другими лидерами стран Большой семерки (G7) с развитой экономикой, что может оказать давление на Японию, которая опасается последствий нефтяного эмбарго.

"Учитывая, что ресурсы Японии ограничены, нам будет трудно немедленно идти в ногу с другими странами", - сказал Хагиуда журналистам.

Во время встречи с министром торговли США Джиной Раймондо они договорились об основных принципах сотрудничества в области полупроводников, направленных на диверсификацию мощностей по производству микросхем, повышение прозрачности, экстренное реагирование на дефицит и исследования и разработки.

"Поскольку мир дестабилизируется после войны на Украине, координация со странами-единомышленниками становится все более и более важной. (Сегодняшние) переговоры послужили важным шагом на пути к продвижению японо-американских отношений".

На отдельной встрече с министром энергетики США Дженнифер Гранхольм Хагиуда попросил Соединенные Штаты увеличить производство сжиженного природного газа (СПГ), чтобы помочь Японии снизить свою энергетическую зависимость от России.

Импорт нефти из России составил 4% от общего объема импорта нефти в Японию за последний финансовый год по март. Природный газ из Москвы составлял 9% импорта Токио, а импорт угля из России составлял 11%.

По словам Хагиуда, Япония предоставит государственное финансирование, чтобы помочь японским фирмам реализовать проекты СПГ в Соединенных Штатах, чтобы заложить основу для инвестиций.

Стороны договорились сформировать инициативы, направленные на регулярное обсуждение экологически чистых энергетических технологий и энергетической безопасности в связи с российским кризисом, говорится в совместном заявлении.

Напомним, шестой пакет санкций ЕС будет включать отключение российского Сбербанка от SWIFT. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что отказ от российской нефти будет поэтапным.

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Япония