Японія поки не готова до негайного нафтового ембарго щодо Росії

Президент США Джо Байден заявив, що на цьому тижні він обговорить подальші санкції проти Росії з іншими лідерами країн Великої сімки (G7) з розвиненою економікою, що може чинити тиск на Японію, яка побоюється наслідків нафтового ембарго.

"Враховуючи, що ресурси Японії обмежені, нам буде важко негайно йти в ногу з іншими країнами", - сказав хагіуда журналістам.

Під час зустрічі з Міністром торгівлі США Джиною Раймондо вони домовилися про основні принципи співпраці в галузі напівпровідників, спрямованих на диверсифікацію потужностей з виробництва мікросхем, підвищення прозорості, екстрене реагування на дефіцит і дослідження і розробки.

"Оскільки світ дестабілізується після війни на Україні, координація з країнами-однодумцями стає все більш і більш важливою. (Сьогоднішні) переговори послужили важливим кроком на шляху до просування японо-американських відносин".

На окремій зустрічі з Міністром енергетики США Дженніфер Гранхольм Хагіуда попросив Сполучені Штати збільшити виробництво зрідженого природного газу (СПГ), щоб допомогти Японії знизити свою енергетичну залежність від Росії.

Імпорт нафти з Росії склав 4% від загального обсягу імпорту нафти в Японію за останній фінансовий рік по березень. Природний газ з Москви становив 9% імпорту Токіо, а імпорт вугілля з Росії становив 11%.

За словами Хагіуда, Японія надасть державне фінансування, щоб допомогти японським фірмам реалізувати проекти СПГ в Сполучених Штатах, щоб закласти основу для інвестицій.

Сторони домовилися сформувати ініціативи, спрямовані на регулярне обговорення екологічно чистих енергетичних технологій та енергетичної безпеки у зв'язку з російською кризою, йдеться в спільній заяві.

Нагадавши, шостий пакет санкцій ЄС включатиме відключення російського Ощадбанку від SWIFT. Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що відмова від російської нафти буде поетапною.