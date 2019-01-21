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Япония может подписать мирный договор с РФ в случае передачи ей двух островов

Новости » Политика    21.01.2019 - 06:16
Япония может подписать мирный договор с РФ в случае передачи ей двух островов
Фото: Синдзо Абэ (flickr.com/nato)

Синдзо Абэ считает, что Шикотан и Хабомаи должны быть переданы Японии

Японский премьер-министр Синдзо Абэ рассматривает возможность заключения мирного договора с Россией, если она передаст Японии два из четырех спорных Курильских островов. Об этом сообщили источники в правительстве Японии, передает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo.

Собеседники агентства рассказали, что передача островов Итуруп и Кунашир на данный момент выглядит нереалистично, но острова Шикотан и Хабомаи, как считает Абэ, должны быть переданы Японии де-факто.

По словам источников, Абэ понимает, что если Япония продолжит настаивать на возвращении сразу четырех островов, то это может привести к тупику в переговорах и сократить шансы на получение и Хабомаи и Шикотана.

Отмечается, что премьер вынесет окончательное решение, должна ли Япония заключить сделку с Россией на основе передачи двух меньших островов, после оценки общественного мнения.

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что признание Японией суверенитета России над всеми островами Курильской гряды является необходимым шагом для дальнейших переговоров по мирному договору.

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