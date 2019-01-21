Японія може підписати мирний договір із РФ у разі передачі їй двох островів

Фото: Сіндзо Абе (flickr.com/nato)

Сіндзо Абе вважає, що Шикотан і Хабомаї повинні бути передані Японії

Японський прем'єр-міністр Сіндзо Абе розглядає можливість укладення мирного договору з Росією, якщо вона передасть Японії два з чотирьох спірних Курильських островів. Про це повідомили джерела в уряді Японії, передає РБК-Україна з посиланням на Kyodo.

Співрозмовники агентства розповіли, що передача островів Ітуруп і Кунашир наразі виглядає нереалістично, але острова Шикотан і Хабомаї, як вважає Абе, повинні бути передані Японії де-факто.

Зі слів джерел, Абе розуміє, що якщо Японія продовжить наполягати на поверненні відразу чотирьох островів, то це може привести до глухого кута у переговорах і скоротити шанси на отримання і Хабомаї та Шикотана.

Наголошується, що прем'єр винесе остаточне рішення, чи повинна Японія укласти угоду з Росією на основі передачі двох менших островів, після оцінки громадської думки.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що визнання Японією суверенітету Росії над усіма островами Курильської гряди є необхідним кроком для подальших переговорів щодо мирного договору.