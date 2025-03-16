Японія планує розгорнути ракети великої дальності через Китай, - ЗМІ

Як зазначає видання, ці заходи проводяться в рамках зусиль країни з набуття "контрударних можливостей" для ураження ворожих цілей у разі надзвичайної ситуації.

Розгортання ракет, яке, як очікується, розпочнеться наприкінці наступного фінансового року, в березні 2026 року, спрямоване на зміцнення безпеки ланцюга островів Нансей на південному заході країни, стратегічно важливого через його близькість до Тайваню, на тлі зростаючих побоювань, що на острів може вторгнутися Китай.

Наразі, за даними журналістів, влада оцінює можливі місця дислокації ракет, а місцеві жителі стурбовані тим, що вони можуть стати об’єктами ворожих атак.

Ракети та їх розміщення

Згідно з джерелами Kyodo News, ракети можуть бути розміщені в гарнізонах наземних ракетних полків Сухопутних сил самооборони в Юфу в префектурі Оіта та в місті Кумамото.

"Південна префектура острова Окінава, яка розташована ближче до материкового Китаю, навряд чи стане місцем розгортання через побоювання, що це може посилити напруженість у відносинах з Пекіном", - зазначається у статті.

Ракети, які будуть розгорнуті, є модернізованою версією керованої ракети типу GSDF Type-12 класу "земля-корабель" із збільшеним радіусом дії 1000 кілометрів.

Що відомо про острів Кюсю

Кюсю - третій за величиною острів Японського архіпелагу. Омивається на півночі Японським морем, на сході - Внутрішнім японським морем, на півдні - Тихим океаном, і на заході - Східнокитайським морем.



Острів Кюсю (wikipedia.org)

Додамо, що розгортання ракет на Кюсю дозволить досягти Північної Кореї та прибережних районів Китаю.