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Японія планує розгорнути ракети великої дальності через Китай, - ЗМІ

Японія, Неділя 16 березня 2025 09:55
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Японія планує розгорнути ракети великої дальності через Китай, - ЗМІ Фото: Японія планує розгорнути ракети великої дальності через напруження щодо Тайваню (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Японія розглядає можливість розміщення ракет великої дальності на південно-західному острові Кюсю. Такі заходи пов'язані через напруження навколо Тайваню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo News.

Як зазначає видання, ці заходи проводяться в рамках зусиль країни з набуття "контрударних можливостей" для ураження ворожих цілей у разі надзвичайної ситуації.

Розгортання ракет, яке, як очікується, розпочнеться наприкінці наступного фінансового року, в березні 2026 року, спрямоване на зміцнення безпеки ланцюга островів Нансей на південному заході країни, стратегічно важливого через його близькість до Тайваню, на тлі зростаючих побоювань, що на острів може вторгнутися Китай.

Наразі, за даними журналістів, влада оцінює можливі місця дислокації ракет, а місцеві жителі стурбовані тим, що вони можуть стати об’єктами ворожих атак.

Ракети та їх розміщення

Згідно з джерелами Kyodo News, ракети можуть бути розміщені в гарнізонах наземних ракетних полків Сухопутних сил самооборони в Юфу в префектурі Оіта та в місті Кумамото.

"Південна префектура острова Окінава, яка розташована ближче до материкового Китаю, навряд чи стане місцем розгортання через побоювання, що це може посилити напруженість у відносинах з Пекіном", - зазначається у статті.

Ракети, які будуть розгорнуті, є модернізованою версією керованої ракети типу GSDF Type-12 класу "земля-корабель" із збільшеним радіусом дії 1000 кілометрів.

Що відомо про острів Кюсю

Кюсю - третій за величиною острів Японського архіпелагу. Омивається на півночі Японським морем, на сході - Внутрішнім японським морем, на півдні - Тихим океаном, і на заході - Східнокитайським морем.
Японія планує розгорнути ракети великої дальності через Китай, - ЗМІ
Острів Кюсю (wikipedia.org)

Додамо, що розгортання ракет на Кюсю дозволить досягти Північної Кореї та прибережних районів Китаю.

Підготовка Японії до можливої загрози з боку Китаю

У березні минулого року у Японії заявили, що серйозно стурбовані тіснішими військовими зв'язками між Китаєм і РФ.

А вже в серпні 2024 року повідомлялось, що Міноборони Японії запросило рекордний бюджет через загрозу Китаю. Мова йшла про 8,5 трлн єн (59 млрд доларів) бюджету на наступний рік для зміцнення оборони на південно-західних островах.

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