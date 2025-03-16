Япония планирует развернуть ракеты большой дальности из-за Китая, - СМИ
Япония рассматривает возможность размещения ракет большой дальности на юго-западном острове Кюсю. Такие меры связаны с напряжением вокруг Тайваня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo News.
Как отмечает издание, эти меры проводятся в рамках усилий страны по приобретению "контрударных возможностей" для поражения вражеских целей в случае чрезвычайной ситуации.
Развертывание ракет, которое, как ожидается, начнется в конце следующего финансового года, в марте 2026 года, направлено на укрепление безопасности цепи островов Нансэй на юго-западе страны, стратегически важного из-за его близости к Тайваню, на фоне растущих опасений, что на остров может вторгнуться Китай.
Сейчас, по данным журналистов, власти оценивают возможные места дислокации ракет, а местные жители обеспокоены тем, что они могут стать объектами вражеских атак.
Ракеты и их размещение
Согласно источникам Kyodo News, ракеты могут быть размещены в гарнизонах наземных ракетных полков Сухопутных сил самообороны в Юфу в префектуре Оита и в городе Кумамото.
"Южная префектура острова Окинава, которая расположена ближе к материковому Китаю, вряд ли станет местом развертывания из-за опасений, что это может усилить напряженность в отношениях с Пекином", - отмечается в статье.
Ракеты, которые будут развернуты, являются модернизированной версией управляемой ракеты типа GSDF Type-12 класса "земля-корабль" с увеличенным радиусом действия 1000 километров.
Что известно об острове Кюсю
Кюсю - третий по величине остров Японского архипелага. Омывается на севере Японским морем, на востоке - Внутренним японским морем, на юге - Тихим океаном, и на западе - Восточнокитайским морем.
Остров Кюсю (wikipedia.org)
Добавим, что развертывание ракет на Кюсю позволит достичь Северной Кореи и прибрежных районов Китая.
Подготовка Японии к возможной угрозе со стороны Китая
В марте прошлого года в Японии заявили, что серьезно обеспокоены более тесными военными связями между Китаем и РФ.
А уже в августе 2024 года сообщалось, что Минобороны Японии запросило рекордный бюджет из-за угрозы Китая. Речь шла о 8,5 трлн иен (59 млрд долларов) бюджета на следующий год для укрепления обороны на юго-западных островах.
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