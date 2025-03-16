Япония планирует развернуть ракеты большой дальности из-за Китая, - СМИ

Япония рассматривает возможность размещения ракет большой дальности на юго-западном острове Кюсю. Такие меры связаны с напряжением вокруг Тайваня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo News .

Как отмечает издание, эти меры проводятся в рамках усилий страны по приобретению "контрударных возможностей" для поражения вражеских целей в случае чрезвычайной ситуации.

Развертывание ракет, которое, как ожидается, начнется в конце следующего финансового года, в марте 2026 года, направлено на укрепление безопасности цепи островов Нансэй на юго-западе страны, стратегически важного из-за его близости к Тайваню, на фоне растущих опасений, что на остров может вторгнуться Китай.

Сейчас, по данным журналистов, власти оценивают возможные места дислокации ракет, а местные жители обеспокоены тем, что они могут стать объектами вражеских атак.

Ракеты и их размещение

Согласно источникам Kyodo News , ракеты могут быть размещены в гарнизонах наземных ракетных полков Сухопутных сил самообороны в Юфу в префектуре Оита и в городе Кумамото.

"Южная префектура острова Окинава, которая расположена ближе к материковому Китаю, вряд ли станет местом развертывания из-за опасений, что это может усилить напряженность в отношениях с Пекином", - отмечается в статье.

Ракеты, которые будут развернуты, являются модернизированной версией управляемой ракеты типа GSDF Type-12 класса "земля-корабль" с увеличенным радиусом действия 1000 километров.

Что известно об острове Кюсю

Кюсю - третий по величине остров Японского архипелага. Омывается на севере Японским морем, на востоке - Внутренним японским морем, на юге - Тихим океаном, и на западе - Восточнокитайским морем.



Остров Кюсю (wikipedia.org)