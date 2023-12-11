Японія планує підтримати Маріуполь у проектах відбудови після деокупації

Йдеться, зокрема про допомогу в частині отримання експертизи від японських фахівців щодо формування нової економічної моделі міста; розширення кола міст-партнерів проєкту відродження Маріуполя, підписання декларацій солідарності з містами Японії.

"Японія у 1950-х роках показала стрімкий і тривалий економічний розвиток. Його також називають "японським економічним дивом". Японцям вдалося швидко відновити зруйновані під час Другої світової війни міста завдяки створенню нової моделі економічної політики, що дала можливість зростання з середнім темпом 9% щорічно. І головним секретом цієї моделі стала плідна взаємодія держави і бізнесу. Це те, що ми хочемо втілити в Україні. Компанія SCM Ріната Ахметова стала першим системним партнером проєкту Mariupol Reborn, бо це про соціальну відповідальність бізнесу, про формулу успіху у відбудові України після війни", - зазначила Наталія Ємченко.

Крім того, команда муніципалітету на чолі з мером міста Вадимом Бойченком запропонували представникам посольства Японії та керівникам JICA кілька напрямків підтримки маріупольців. Серед яких співпраця через центри "ЯМаріуполь" та підтримка реконструкції тимчасового житла для маріупольців.

"Наразі ми у пошуках партнерів для ремонту і реконструкції п’яти гуртожитків у різних містах України, де живуть маріупольці. Житло буде надаватися людям з-поміж найвразливіших категорій населення, переважна більшість - мами з маленькими дітьми. Ворог свідомо знищив Маріуполь. Понад 200 тисяч людей покинули окуповане росіянами місто. З них просто зараз на підконтрольній території України щонайменше 120 тисяч. Тому я дуже вдячний посольству Японії та представникам японської спільноти з міжнародної співпраці за увагу до проблем маріупольців та підтримку наших проектів", - поділився мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Під час зустрічі досягнуто попередніх домовленостей щодо розгляду можливості доєднатися до проєкту Mariupol Reborn та у реконструкції тимчасового житла.

Нагадаємо, Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA) має на меті сприяти розвитку міжнародного співробітництва, а також здоровому розвитку японської та світової економіки шляхом підтримки соціально-економічного розвитку, відновлення або економічної стабільності регіонів, що розвиваються.