Япония планирует поддержать Мариуполь в проектах восстановления после деоккупации

Речь идет, в частности, о помощи в части получения экспертизы от японских специалистов по формированию новой экономической модели города; расширение круга городов-партнеров проекта возрождения Мариуполя; подписание деклараций солидарности с городами Японии.

"Япония в 1950-х годах показала стремительное и длительное экономическое развитие. Его также называют японским экономическим чудом. Японцам удалось быстро восстановить разрушенные во время Второй мировой войны города благодаря созданию новой модели экономической политики, которая дала возможность роста со средним темпом 9%. ежегодно. И главным секретом этой модели стало плодотворное взаимодействие государства и бизнеса. Это то, что мы хотим воплотить в Украине. Компания SCM Рината Ахметова стала первым системным партнером проекта Mariupol Reborn, потому что это о социальной ответственности бизнеса, о формуле успеха в восстановлении Украины после войны", - отметила Наталья Емченко.

Кроме того, команда муниципалитета во главе с мэром города Вадимом Бойченко предложили представителям посольства Японии и руководителям JICA несколько направлений поддержки мариупольцев. Среди них сотрудничество через центры "ЯМариуполь" и поддержка реконструкции временного жилья для мариупольцев.

"Пока мы в поисках партнеров для ремонта и реконструкции пяти общежитий в разных городах Украины, где живут мариупольцы. Жилье будет предоставляться людям из самых уязвимых категорий населения, подавляющее большинство - мамы с маленькими детьми. Враг сознательно уничтожил Мариуполь. Более 200 тысяч. людей покинули оккупированный россиянами город. Из них прямо сейчас на подконтрольной территории Украины по меньшей мере 120 тысяч. Поэтому я очень благодарен посольству Японии и представителям японского сообщества по международному сотрудничеству за внимание к проблемам мариупольцев и поддержку наших проектов", - поделился мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

В ходе встречи были достигнуты предварительные договоренности о рассмотрении возможности присоединиться к проекту Mariupol Reborn и в реконструкции временного жилья.

Напомним, Японское агентство международного сотрудничества (JICA) направлено на содействие развитию международного сотрудничества, а также здоровому развитию японской и мировой экономики путем поддержки социально-экономического развития, восстановления или экономической стабильности развивающихся регионов.