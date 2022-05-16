Япония не планирует выходить из энергетических проектов на Сахалине

Япония не планирует отказываться от двух крупных энергетических проектов у российского острова Сахалин, и эта политика не противоречит множеству санкций, которые она наложила на Москву в связи с ее вторжением в Украину. Об этом заявил заместитель главного секретаря кабинета министров Японии Сейджи Кихара.

"Если мы откажемся от своих долей, то их получит Россия", — заявил заместитель главного секретаря кабинета министров. По его словам, при таком шаге импорт энергоресурсов может стать более дорогостоящим для Японии в долгосрочной перспективе.

Он также сказал, что если доли Японии в проектах по добыче нефти и сжиженного природного газа "Сахалин-1" и "Сахалин-2" перейдут к другим странам, есть вероятность, что выиграют те, кто не введет санкции против России.