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Япония не планирует выходить из энергетических проектов на Сахалине

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Токио, Понедельник 16 мая 2022 01:27
Япония не планирует выходить из энергетических проектов на Сахалине Флаг Японии (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Япония не планирует отказываться от двух крупных энергетических проектов у российского острова Сахалин, и эта политика не противоречит множеству санкций, которые она наложила на Москву в связи с ее вторжением в Украину. Об этом заявил заместитель главного секретаря кабинета министров Японии Сейджи Кихара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today.

"Если мы откажемся от своих долей, то их получит Россия", — заявил заместитель главного секретаря кабинета министров. По его словам, при таком шаге импорт энергоресурсов может стать более дорогостоящим для Японии в долгосрочной перспективе.

Он также сказал, что если доли Японии в проектах по добыче нефти и сжиженного природного газа "Сахалин-1" и "Сахалин-2" перейдут к другим странам, есть вероятность, что выиграют те, кто не введет санкции против России.

Ранее мы сообщали, что Япония расширила санкционный список товаров, запрещенных к экспорту в Россию. В перечень включили высокотехнологичное оборудование, в том числе 3D-принтеры и оборудование для проведения квантовых вычислений.

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Япония Сахалин Санкции против России
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