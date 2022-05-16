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Японія не планує виходити з енергетичних проектів на Сахаліні

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Токіо, Понеділок 16 травня 2022 01:27
Японія не планує виходити з енергетичних проектів на Сахаліні Прапор Японії (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Японія не планує відмовлятися від двох великих енергетичних проектів біля російського острова Сахалін, і ця політика не суперечить безлічі санкцій, які вона наклала на Москву у зв'язку з її вторгненням в Україну. Про це заявив заступник головного секретаря Кабінету міністрів Японії Сейджі Кіхара.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Today.

"Якщо ми відмовимося від своїх часток, то їх отримає Росія", — заявив заступник головного секретаря Кабінету Міністрів. За його словами, при такому кроці імпорт енергоресурсів може стати більш дорогим для Японії в довгостроковій перспективі.

Він також сказав, що якщо частки Японії в проектах з видобутку нафти та зрідженого природного газу "Сахалін-1" і "Сахалін-2" перейдуть до інших країн, є ймовірність, що виграють ті, хто не введе санкції проти Росії.

Раніше ми повідомляли, що Японія розширила санкційний список товарів, заборонених до експорту в Росію. До переліку включили високотехнологічне обладнання, в тому числі 3D-принтери та обладнання для проведення квантових обчислень.

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