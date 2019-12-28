Япония перенесла работы по извлечению ядерного топлива на "Фукусиме-1"

Правительство Японии пересмотрело график работ на закрытой АЭС "Фукусима-1", отсрочив извлечения отработанного ядерного топлива. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK.

Согласно новому графику, изъятие отработанного ядерного топлива реактора №1 будет отложено на четыре-пять лет. Таким образом, реализация нового плана начнется в 2027-м или 2028-м финансовом году.

На реакторе №2 аналогичные работы откладываются на срок от одного до трех лет. Соответственно, начать их предполагается в 2024-2026 годах.

Отмечается, что отсрочка вызвана изменениями в выполнении работ относительно предотвращения распространения радиоактивной пыли.

Напомним, в Японии скончался первый пострадавший от облучения на "Фукусиме".

Японии намерены закрыть АЭС "Фукусима-2". Компания заявила, что примет решение о сроках и другие детали, прежде чем официально объявит о демонтаж четырех реакторов на станции Fukushima Dai-ni или № 2, которая не возобновляла работу со времени катастрофы 2011 года.

Как известно, авария на АЭС "Фукусима-1" произошла в марте 2011 года, когда в результате удара цунами на станции вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения.

В результате в трех энергоблоках расплавилось топливо, которое прожгло защитные корпуса реакторов. Большие территории в Японии подвергшихся радиоактивному загрязнению, из района размещения станции пришлось эвакуировать десятки тысяч людей.