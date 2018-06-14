В Японии намерены закрыть АЭС "Фукусима-2"

Компания планирует демонтировать четыре реактора

Энергетическая компания Токио (TEPCO) намерена вывести из эксплуатации атомную электростанцию "Фукусима-2" и демонтировать четыре реактора. Об этом сообщает Associated Press.

Компания заявила, что примет решение о сроках и других деталях, прежде чем официально объявит о демонтаже четырех реакторов на станции Fukushima Dai-ni или № 2, которая не возобновляла работу со времени катастрофы 2011 года.

TEPCO заявила, что снятие с эксплуатации Фукусимы №2 обойдется примерно в 280 млрд иен (2,5 млрд долларов), в дополнение примерно 22 трлн иен (200 млрд долларов), необходимых для текущей очистки Фукусимы №1.

Станция Fukushima Dai-ichi, или №1, была сильно повреждена 11 марта 2011 года вследствие землетрясения и цунами.

Напомним, в Японии 11 марта 2018 года почтили память жертв землетрясения, цунами и аварии на атомной электростанции "Фукусима-1".