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Японія перехопила російський Іл-38 над Японським морем

Новини » Надзвичайні події    06.04.2019 - 01:58
Японія перехопила російський Іл-38 над Японським морем
Фото: японські винищувачі (з відкритих джерел)

У Росії стверджують, що нічого не порушували і здійснювали плановий політ

Японія підняла свої винищувачі в п'ятницю, 5 квітня, на перехоплення патрульного літака Іл-38 Військово-повітряних сил Росії, який перебував у небі над Японським морем. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву на сайті  Міноборони Японії.

Згідно з маршрутом польоту, протичовновий літак РФ не перетнув кордон Японії.

Водночас у російському Міноборони стверджують, що літак морської авіації Росії 5 квітня виконував плановий політ над нейтральними водами Японського моря і його на окремих етапах маршруту польоту "супроводжували винищувачі F-16 ВПС Республіки Корея і F-15 повітряних сил самооборони Японії".

Нагадаємо, 3 квітня літаки НАТО другий раз за тиждень супроводили кілька стратегічних бомбардувальників Ту-160 російської військової авіації. Літаки РФ понад 13 годин летіли над нейтральними водами Норвезького, Баренцева і Північного морів. Незабаром на супровід бомбардувальників піднялися винищувачі F-16 ВПС Норвегії і Данії.

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