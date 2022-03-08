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Япония передаст ВСУ обмундирование

Автор: Сергей Пышкин

Япония и Украина подписали межправительственное соглашение в форме обмена нотами. Страна передаст нашей армии на безвозмездной основе защитное орудие.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу полномочного посла Украины в Японии Сергея Корсунского.

Япония передаст Вооруженным силам Украины бронежилеты, шлемы, палатки, зимнюю одежду, медикаменты, генераторы, камеры и другое орудие, которое можно использовать в чрезвычайных ситуациях.

Корсунский отметил, что подобный акт состоялся впервые в истории Японии.

Фото: Япония передаст ВСУ обмундирование (фото facebook.com/s.v.korsunsky)

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