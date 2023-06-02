Японія передасть Сполученим Штатам тротил до снарядів для України, - Reuters

Для Японії будь-які поставки стануть перевіркою її готовності допомогти Києву, тому що експортні правила забороняють японським компаніям продавати летальні предмети за кордон, такі як гаубічні снаряди, якими Україна щодня веде вогонь російськими підрозділами, що окупують її південно-східні райони.

Тим не менш, союзники, схоже, знайшли обхідний шлях, що дозволяє продавати тротил в умовах глобальної нестачі боєприпасів.

"Сполучені Штати мають спосіб купити вибухівку в Японії", - сказав Reuters на умовах анонімності один із людей, обізнаних про дискусії з цього питання в Японії.

Експортні обмеження для продуктів або обладнання подвійного призначення, що продаються на комерційній основі, є менш суворими, ніж для товарів суто військового призначення, тому США можуть закуповувати ноутбуки Panasonic Toughbook для своїх військових.

Інше джерело повідомило, що Токіо, який цього тижня приймав міністра оборони США Ллойда Остіна, заявив уряду США, що дозволить продаж промислового тротилу, оскільки ця вибухова речовина не призначена лише для військових цілей.

США хочуть підключити японську компанію до ланцюжка постачання тротилу для доставки вибухових речовин на військові заводи, що належать армії США, які упаковуватимуть їх у 155-мм гільзи, додало джерело.

Держдепартамент США не став прямо відповідати на запитання Reuters про те, чи планують США купувати тротил у Японії, але заявив, що Вашингтон працює із союзниками та партнерами, "щоб надати Україні необхідну підтримку" для самозахисту. Японія, додав він, "продемонструвала лідерство у підтримці оборони України".

Раді допомогти

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда хоче допомогти Україні, тому що його адміністрація побоюється, що перемога Росії підштовхне Китай до нападу на Тайвань і втягне його країну у регіональну війну. Минулого року він попередив, що Україна може стати Східною Азією завтра, а його адміністрація оголосила про найбільше нарощування збройних сил Японії з часів Другої світової війни.

Цей відхід від державного пацифізму, який домінував у зовнішній політиці Японії протягом десятиліть, поки не поширився на летальну військову допомогу, обмежуючи пропозиції Токіо Києву таким екіпіруванням, як бронежилети, каски та продовольчі пайки.

Після візиту президента України Володимира Зеленського до Японії під час саміту лідерів G7 у Хіросімі минулого місяця Кісіда погодився передати джипи та вантажівки.

Зважаючи на все, в Японії все більше схвалюють надання військової допомоги Україні, але ступінь летальності викликає суперечки, сказав Цунео Ватанабе, старший науковий співробітник Sasakawa Peace Foundation.

"Той факт, що Японія вирішила передати Україні вантажівки, показує, що ситуація змінюється. Однак політичного консенсусу щодо відправки летальної допомоги поки не спостерігається", - сказав він.

Японія - один із десятків друзів та союзників, яких Вашингтон просить допомогти озброїти Україну, яка бореться з розтягнутими ланцюжками військових постачань.

Південна Корея, яка також використовує 155 мм снаряди, входить до тих, до яких звернулися США. Представник міністерства оборони Південної Кореї повідомив агентству Reuters, що позиція Сеула щодо надання смертоносної допомоги Києву не змінилася.

Відповідаючи на запитання в Токіо цього тижня про можливість зміни японської політики щодо смертоносної допомоги, Остін сказав на брифінгу для преси, що будь-які зміни будуть справою Японії, але "будь-яка підтримка" України "завжди вітається".

Джерела Reuter відмовилися назвати японську компанію, яка постачатиме вибухівку уряду США, і не повідомили, скільки тротилу хоче купити Вашингтон.

Агентство Reuters зв'язалося з 22 виробниками вибухових речовин, які вказані на веб-сайті Японської асоціації виробників вибухових речовин. Єдиною, хто заявив, що виробляє промисловий тротил, була Chugoku Kayaku, фірма, що базується в Хіросімі, що постачає японські збройні сили.

"Ми не отримували жодних прямих запитів від уряду чи військових США", - йдеться у повідомленні компанії.

На питання, чи обговорювала вона будь-які продажі TNT через посередника, фірма відповіла, що не розкриває особи клієнтів чи потенційних покупців.

Подальші дії Японії

Постачання комерційного тротилу в США може бути лише тимчасовим заходом, оскільки багато законодавців правлячої Ліберально-демократичної партії Японії (ЛДП) хочуть послабити або скасувати експортні обмеження.

У грудні, коли Кісіда оголосив про п'ятирічне нарощування збройних сил Японії, він пообіцяв переглянути правила експорту, відкривши можливість того, що Японія зможе постачати летальну зброю не лише Україні, а й іншим країнам, яких Токіо та Вашингтон вважають потенційними союзниками проти Росії та Китаю.

Акіхіса Нагашима, колишній заступник міністра оборони та високопоставлений член ЛДП у парламентському комітеті з національної безпеки, сказав, що нарощування військової могутності проведе Японію на чотири п'яті шляхи до того, щоб стати "нормальною країною", не обтяженою спадщиною своєї поразки у Другій світовій війні.

"Зняття експортних обмежень - це 20%, що залишилися", - сказав він.