Японія передала Україні медичні препарати вартістю 1 млн доларів

Як повідомляє відомство, препарати були передані 29 українським лікарням. Благодійна організація "100% Життя" доправила ліки до медичних закладів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Київської областей та Києва.

"Неурядова організація Peace Winds Japan займається підтримкою людей, що перебувають у скрутному становищі в зоні бойових дій. Організація працює в 33 регіонах світу, які зіштовхнулися з воєнними діями та збройними конфліктами. Peace Winds Japan бере участь у наданні екстреної гуманітарної допомоги, реконструкції та розвитку по всьому світу", - йдеться у повідомленні.

Міністерство нагадує, що з початку повномасштабного вторгнення Росії українські лікарні вже отримали понад 1,1 млн одиниць препаратів, з-поміж яких понад 90 найменувань.