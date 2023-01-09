Япония передала Украине медицинские препараты стоимостью 1 млн долларов

Как сообщает ведомство, препараты были переданы 29 украинским больницам. Благотворительная организация "100% Жизнь" доставила лекарства в медицинские учреждения Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Киевской областей и Киева.

"Неправительственная организация Peace Winds Japan занимается поддержкой людей, находящихся в затруднительном положении в зоне боевых действий. Организация работает в 33 регионах мира, столкнувшихся с военными действиями и вооруженными конфликтами. Peace Winds Japan принимает участие в оказании экстренной гуманитарной помощи, реконструкции и развитию по всему миру", - говорится в сообщении.

Министерство напоминает, что с начала полномасштабного вторжения России украинские больницы уже получили более 1,1 млн единиц препаратов, среди которых более 90 наименований.