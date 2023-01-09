RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Япония передала Украине медицинские препараты стоимостью 1 млн долларов

Фото: медицинские препараты от Японии поступили в наиболее пострадавшие районы (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Татьяна Зарембо

Японские неправительственные организации Peace Winds Japan и Japan Platform передали медицинские препараты стоимостью 1 млн долларов в наиболее пострадавшие от войны регионы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.

Как сообщает ведомство, препараты были переданы 29 украинским больницам. Благотворительная организация "100% Жизнь" доставила лекарства в медицинские учреждения Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Киевской областей и Киева.

"Неправительственная организация Peace Winds Japan занимается поддержкой людей, находящихся в затруднительном положении в зоне боевых действий. Организация работает в 33 регионах мира, столкнувшихся с военными действиями и вооруженными конфликтами. Peace Winds Japan принимает участие в оказании экстренной гуманитарной помощи, реконструкции и развитию по всему миру", - говорится в сообщении.

Министерство напоминает, что с начала полномасштабного вторжения России украинские больницы уже получили более 1,1 млн единиц препаратов, среди которых более 90 наименований.

Осенью РБК-Украина сообщало, что испанская неправительственная общественная организация Help to Ukraine передала Украине 20 роботов для дистанционного обследования пациентов Homedoctor.

Кроме того, мы писали, почему ограничение поставок в Украину лекарств, произведенных в России, не повлечет за собой недостатка препаратов в аптеках.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения Украины