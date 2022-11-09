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Іспанія передала Україні 20 медичних роботів для дистанційного обстеження пацієнтів

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Іспанія, Середа 09 листопада 2022 21:39
Іспанія передала Україні 20 медичних роботів для дистанційного обстеження пацієнтів Фото: медичний робот "Homedoctor" для дистанційного обстеження пацієнтів (medium.com)
Автор: Тетяна Степанова

Іспанська НГО "Help to Ukraine" передала Україні 20 роботів для дистанційного обстеження пацієнтів "Homedoctor".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства охорони здоров'я.

"З використанням цих роботів україномовні лікарі Іспанії, а згодом і лікарі України, зможуть дистанційно обстежувати та консультувати українських пацієнтів у найбільш важкодоступних в умовах війни регіонах країни", - йдеться у повідомленні.

Як зазначила заступниця очільника МОЗ з питань цифрового розвитку Марія Карчевич, завдяки цьому обладнанню "пацієнт зможе швидко перевірити базові показники здоровʼя - виміряти температуру, тиск, сатурацію, зробити ЕКГ та інші дослідження, а лікар - оперативно отримати результати цих досліджень та надати рекомендації пацієнтові".

Зауважується, що роботи надійшли за сприяння Посольства Королівства Іспанії в Україні. Водночас під час зустрічі Надзвичайного і Повноважного Посла Королівства Іспанії в Україні Рікардо Лопес-Аранда Хагу та засновника НГО "Help to Ukraine" Карлоса Фернандеза із представники міністерства та підприємства "Електронне здоровʼя", Карчевич подякувала партнерам за підтримку української системи охорони здоровʼя в складні для нашої країни часи.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Іспанія увійшла до топ-5 країн за кількістю українських біженців.

Також раніше ми писали, що Іспанія передасть України чотири системи протиповітряної оборони Hawk та протитанкові ракетні комплекси.

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Іспанія Мінстерство охорони здоров'я України
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