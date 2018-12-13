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Обладнання НАТО для української армії вже відправили літаком

Новини » Політика    13.12.2018 - 19:38
Обладнання НАТО для української армії вже відправили літаком
Фото: зустріч Петра Порошенка із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом (twitter.com/poroshenko)

Країни НАТО передали Україні спецзасоби зв'язку для армії

Спецзасоби зв'язку, які передали країни НАТО для Збройних сил України (ЗСУ), уже відправлені літаком і скоро прибудуть до Києва. Про це повідомляє РБК-України із посиланням на прес-службу місії України при НАТО.

Зазначається, що у рамках імплементації Трастового фонду НАТО з удосконалення системи командування, управління, зв’язку та обміну інформацією (C4) Україна отримала в четвер, 13 грудня, обладнання, яке значно покращить спроможності системи управління та зв’язку ЗСУ.

"Вантаж вже у повітрі і скоро буде доставлений за призначенням... Сучасне обладнання, яке сприятиме захисту територіальної цілісності та суверенітету нашої держави, - чудовий новорічний подарунок від НАТО", - повідомили у прес-службі.

Також Місія висловила вдячність країнам-контрибуторам Трастового фонду - Австралії, Великій Британії Данії, Ісландії, Канаді, Латвії, Литві, Німеччині, Польщі, США і Туреччині, які надали цю допомогу українській армії.

Обладнання НАТО для української армії вже відправили літаком

Нагадаємо, під час сьогоднішньої зустрічі із президентом України Петром Порошенком генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що Альянс  зобов’язався надати українським ЗСУ обладнання для безпеки зв’язку до кінця 2018 року.

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Новини України НАТОЗбройні сили УкраїниЄнс Столтенберг
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