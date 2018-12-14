Японія передала Нацполіції спецзасоби зв'язку

Фото: обладнання від Японії (mvs.gov.ua)

Поліцейським Сумської області вручили 600 сучасних радіостанцій

Представники уряду Японії передали Національній поліції засоби спецзв'язку - 600 сучасних радіостанцій. Про це повдіомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ (МВС).

Зокрема, обладнання передали в п'ятницю, 14 грудня, поліцейським Сумської області. Як заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, нове обладнання унеможливить витік інформації та збільшить рівень комунікаці поліцейських.

"Сучасне радіотехнічне оснащення відіграє важливу роль у ефективності роботи особового складу Нацполіції. Вартість такого комплекту техніки перевищує 500 тисяч доларів. Ми й надалі продовжимо впроваджувати аналогічні комунікаційні системи на території всієї України", - сказав Аваков.

Голова Національної поліції Сергій Князєв розповів, що система забезпечення зв’язку, яку передав уряд Японії, дозволить технічно покрити інформаційний простір всієї Сумської області. Крім того, система включатиме 7 розгорнутих базових станцій в різних містах області.

Фото: обладнання від Японії (mvs.gov.ua)

На церемонії вручення спецзасобів особисто був присутній посол Японії Шіґекі Сумі, котрий уже завершує свою допломатичну місію в Україні. За час його каденції між урядом Японії та МВС було реалізовані спільні проекти.

Зокрема, Нацполіція в рамках Кіотського протоколу отримала нові екологічні автомобілі Toyota Prius та Mitsubishi Outlander, 9 тис. комплектів форми та систему радіотехнічного зв’язку, ДСНС отримала спеціалізовані автомобілі для перевезення особового складу, майна та піротехніки. Крім того, Центральний клінічний госпіталь Держприкордонслужби отримав медичне обладнання.

Нагадаємо, у четвер, 13 грудня, країни НАТО передали Збройним силам України обладнання для безпеки зв’язку. Обладнання доставили до Києва літаком того ж вечора.