Япония отказалась проводить клубный ЧМ по футболу

Японская футбольная ассоциация (JFA) отказалась от проведения клубного Чемпионата мира по футболу. Перенесенный с 2021 года турнир точно не пройдет в этой стране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo.
Сообщается, что Япония отказалась от проведения турнира после переговоров с ФИФА.
"Этот шаг был продиктован финансовыми соображениями, поскольку во время продолжающейся пандемии коронавируса ограничения для зрителей, вероятно, затруднили получение прибыли от мероприятия для JFA", - говорится в сообщении.