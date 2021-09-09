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Япония отказалась проводить клубный ЧМ по футболу

Автор: Юлия Бойко

Японская футбольная ассоциация (JFA) отказалась от проведения клубного Чемпионата мира по футболу. Перенесенный с 2021 года турнир точно не пройдет в этой стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo.

Сообщается, что Япония отказалась от проведения турнира после переговоров с ФИФА.

"Этот шаг был продиктован финансовыми соображениями, поскольку во время продолжающейся пандемии коронавируса ограничения для зрителей, вероятно, затруднили получение прибыли от мероприятия для JFA", - говорится в сообщении.

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ЯпонияФутбол