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Японія відмовилася проводити клубний ЧС з футболу

Автор: Юлія Бойко

Японська футбольна асоціація (JFA) відмовилася від проведення клубного чемпіонату світу з футболу. Перенесений з 2021 року турнір точно не пройде в цій країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo.

Повідомляється, що Японія відмовилася від проведення турніру після переговорів з ФІФА.

"Цей крок був продиктований фінансовими міркуваннями, оскільки під час триваючої пандемії коронавірусу обмеження для глядачів, ймовірно, ускладнили отримання прибутку від заходу для JFA", - йдеться в повідомленні.

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ЯпоніяФутбол