Япония опробует препараты от ВИЧ в лечении от коронавируса

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Клинические испытания начнутся в ближайшее время

Япония намерена в рамках борьбы со вспышкой коронавируса опробовать препараты от Вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Об этом заявил представитель правительства Японии Йошихиде Суга, передает Reuters.

Суга отметил, что Япония готовится к началу клинических испытаний с использованием препаратов от ВИЧ. Он также подчеркнул, что такие испытания могут начаться "как можно быстрее".

Напомним, ранее сообщалось, что на лайнере в Японии выявили еще 88 случаев заражения коронавирусом. По состоянию на 18 февраля, число зараженных превысило 540 человек. Еще несколько человек заразились на территории страны.

До этого Министерство здравоохранения Таиланда заявило, что сочетание препаратов от ВИЧ и гриппа оказалось эффективным в лечении коронавируса. В частности, медик больницы в Бангкоке лечил 71-летнюю пациентку из Китая комбинацией препаратов против ВИЧ "Лопинавир/Ритонавир" и значительных доз озельтамивира, предназначенного для лечения гриппа. В ходе лечения результат теста изменился с положительного на негативный в течение 48 часов.