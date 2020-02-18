ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Япония опробует препараты от ВИЧ в лечении от коронавируса

Новости » Происшествия     18.02.2020 - 14:36
Япония опробует препараты от ВИЧ в лечении от коронавируса
Иллюстративное фото (wikimedia.org)

Клинические испытания начнутся в ближайшее время

Япония намерена в рамках борьбы со вспышкой коронавируса опробовать препараты от Вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Об этом заявил представитель правительства Японии Йошихиде Суга, передает Reuters.

Суга отметил, что Япония готовится к началу клинических испытаний с использованием препаратов от ВИЧ. Он также подчеркнул, что такие испытания могут начаться "как можно быстрее".

Напомним, ранее сообщалось, что на лайнере в Японии выявили еще 88 случаев заражения коронавирусом. По состоянию на 18 февраля, число зараженных превысило 540 человек. Еще несколько человек заразились на территории страны.

До этого Министерство здравоохранения Таиланда заявило, что сочетание препаратов от ВИЧ и гриппа оказалось эффективным в лечении коронавируса. В частности, медик больницы в Бангкоке лечил 71-летнюю пациентку из Китая комбинацией препаратов против ВИЧ "Лопинавир/Ритонавир" и значительных доз озельтамивира, предназначенного для лечения гриппа. В ходе лечения результат теста изменился с положительного на негативный в течение 48 часов.

Зеленский пригрозил политикам за попытки сорвать эвакуацию из Уханя
Новости Украины ЯпониявирусВИЧ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь