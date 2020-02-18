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Японія випробує препарати від ВІЛ у лікуванні від коронавіруса

Новини » Надзвичайні події     18.02.2020 - 14:36
Японія випробує препарати від ВІЛ у лікуванні від коронавіруса
Ілюстративне фото (wikimedia.org)

Клінічні випробування почнуться найближчим часом

Японія має намір у рамках боротьби зі спалахом коронавірусу випробувати препарати від Вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ). Про це заявив представник уряду Японії Йошіхіде Суга, передає Reuters.

Суга зазначив, що Японія готується до початку клінічних випробувань з використанням препаратів від ВІЛ. Він також підкреслив, що такі випробування можуть розпочатися "як можна швидше".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на лайнері в Японії виявили ще 88 випадків зараження коронавірусом. Станом на 18 лютого, число заражених перевищила 540 осіб. Ще кілька людей заразилися на території країни.

До цього Міністерство охорони здоров'я Таїланду заявив, що поєднання препаратів від ВІЛ та грипу виявилося ефективним в лікуванні коронавірусу. Зокрема, медик лікарні в Бангкоку лікував 71-річну пацієнтку з Китаю комбінацією препаратів проти ВІЛ "Лопінавір/Ритонавір" і значних доз озельтамівіру, призначеного для лікування грипу. В ході лікування результат тесту змінився з позитивного на негативний протягом 48 годин.

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