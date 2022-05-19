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Япония одобрила сброс сточных вод с поврежденной АЭС "Фукусима" в Тихий океан

АЭС "Фукусима" (Фото: hakaimagazine.com)
Автор: Константин Широкун

Японский ядерный регулятор одобрил планы оператора разрушенной атомной станции Фукусима по сбросу очищенных радиоактивных сточных вод в море в следующем году. Заявлено, что риски для окружающей среды от сброса ранее загрязненной воды минимальны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today.

План был представлен компанией Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO) в декабре на основании принятого в прошлом году решения правительства о выпуске сточных вод в качестве необходимого шага для текущей очистки и вывода станции из эксплуатации.

Сильное землетрясение и цунами в 2011 году разрушили системы охлаждения АЭС "Фукусима", что привело к расплавлению трех реакторов и выбросу большого количества радиации. Вода, которая использовалась для охлаждения трех поврежденных активных зон реактора, находилась в резервуарах.

Согласно плану, TEPCO будет транспортировать воду, очищенную до уровня ниже допустимого, по трубопроводу от резервуаров до берегового объекта, где вода будет разбавляться морской водой и сбрасываться в море примерно в километре от АЭС. Всего в поре необходимо сбросить 1,37 миллиона тонн загрязненной ранее воды.

Ранее мы сообщали, что Япония расширила санкционный список товаров, запрещенных к экспорту в Россию. В перечень включили высокотехнологичное оборудование, в том числе 3D-принтеры и оборудование для проведения квантовых вычислений.

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ФукусимаАЭС