Япония одобрила сброс сточных вод с поврежденной АЭС "Фукусима" в Тихий океан

Японский ядерный регулятор одобрил планы оператора разрушенной атомной станции Фукусима по сбросу очищенных радиоактивных сточных вод в море в следующем году. Заявлено, что риски для окружающей среды от сброса ранее загрязненной воды минимальны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today .

План был представлен компанией Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO) в декабре на основании принятого в прошлом году решения правительства о выпуске сточных вод в качестве необходимого шага для текущей очистки и вывода станции из эксплуатации.

Сильное землетрясение и цунами в 2011 году разрушили системы охлаждения АЭС "Фукусима", что привело к расплавлению трех реакторов и выбросу большого количества радиации. Вода, которая использовалась для охлаждения трех поврежденных активных зон реактора, находилась в резервуарах.

Согласно плану, TEPCO будет транспортировать воду, очищенную до уровня ниже допустимого, по трубопроводу от резервуаров до берегового объекта, где вода будет разбавляться морской водой и сбрасываться в море примерно в километре от АЭС. Всего в поре необходимо сбросить 1,37 миллиона тонн загрязненной ранее воды.