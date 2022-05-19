Японія схвалила скидання стічних вод з пошкодженої АЕС "Фукусіма" в Тихий океан

Японський ядерний регулятор схвалив плани оператора зруйнованої атомної станції Фукусіма по скиданню очищених радіоактивних стічних вод в море в наступному році. Заявлено, що ризики для навколишнього середовища від скидання раніше забрудненої води мінімальні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Today .

План був представлений компанією Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO) в грудні на підставі прийнятого минулого року Рішення уряду про випуск стічних вод в якості необхідного кроку для поточного очищення і виведення станції з експлуатації.

Сильний землетрус і цунамі в 2011 році зруйнували Системи охолодження АЕС "Фукусіма", що призвело до розплавлення трьох реакторів і викиду великої кількості радіації. Вода, яка використовувалася для охолодження трьох пошкоджених активних зон реактора, перебувала в резервуарах.

Згідно з планом, TEPCO буде транспортувати воду, очищену до рівня нижче допустимого, по трубопроводу від резервуарів до берегового об'єкта, де вода буде розбавлятися морською водою і скидатися в море приблизно в кілометрі від АЕС. Всього в Порі необхідно скинути 1,37 мільйона тонн забрудненої раніше води.