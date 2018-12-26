Япония объявила о выходе из Международной комиссии по промыслу китов

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Токио планирует остаться в IWC в качестве наблюдателя

Япония решила выйти Международной комиссии по промыслу китов (IWC). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Kyodo.

Как заявили в правительстве страны, Япония готовится вновь занятся коммерческим китобойным промыслом в июле 2019 года. В то же время, Токио планирует в качестве наблюдателя остаться в IWC и участвовать в обсуждениях.

Ранее источник в правительстве уже говорил корреспонденту Kyodo о том, что Япония объявит о выходе из Международной комиссии по промыслу китов. По словам источника, таким образом Япония сможет вылавливать китов в своих внутренних водах, где сейчас охотятся на этих животных "в научных целях".

За последние несколько лет уровень потребления китового мяса в Японии снизился до 5 тыс. тонн в год. А в 1960 годы этот показатель составлял около 200 тыс. тонн.

Япония входила в состав IWC с 1951 года, а в 1982 комиссия приняла запрет на коммерческий промысел китов. Уже через пять лет Япония начала вылов китов в Антарктическом океане, объясняя это "научными целями". Но в 2014 международный суд ООН постановил, что Япония должна прекратить китовый промысел в Антарктике. Токио не исполнил этого решения, но сократил число добываемых особей.

Напомним, Кабинет министров Украины предлагает ужесточить ответственность за незаконный вылов рыбы.