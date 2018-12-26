Японія оголосила про вихід з Міжнародної комісії з промислу китів

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Токіо планує залишитися в IWC в якості спостерігача

Японія вирішила вийти Міжнародної комісії з промислу китів (IWC). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Kyodo.

Як заявили в уряді країни, Японія готується знову зайнятися комерційним китобійним промислом у липні 2019 року. У той же час, Токіо планує залишитися в IWC в якості спостерігача і брати участь в обговореннях.

Раніше джерело в уряді вже повідомляло кореспонденту Kyodo про те, що Японія оголосить про вихід з Міжнародної комісії з промислу китів. За словами джерела, таким чином Японія зможе виловлювати китів у своїх внутрішніх водах, де зараз полюють на цих тварин "в наукових цілях".

За останні кілька років рівень споживання китового м'яса в Японії знизився до 5 тис. тонн на рік. А в 1960 роки цей показник становив близько 200 тис. тонн.

Японія входила до складу IWC з 1951 року, а в 1982 комісія ухвалила заборону на комерційний промисел китів. Вже через п'ять років Японія почала вилов китів в Антарктичному океані, пояснюючи це "науковими цілями". Але в 2014 міжнародний суд ООН постановив, що Японія повинна припинити китовий промисел в Антарктиці. Токіо не виконав цього рішення, але скоротив число особин китів, яих виловлювали.

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