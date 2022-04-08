Япония объявила персонами нон грата восемь российских дипломатов

Министерство иностранных дел Японии объявило персонами нон грата восемь российских дипломатов. Они будут обязаны покинуть страну в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Kyodo .

Япония решилась на такой шаг после продолжительной работы с Соединенными Штатами и европейскими странами над усилением давления на Россию, чтобы остановить продолжающееся вторжение в Украину.

Соединенные Штаты и европейские страны недавно объявили о высылке российских дипломатов в связи с подозрениями в их причастности к такой деятельности как шпионаж.

Решение о высылке работников российской дипломатической миссии приняли Австрия (3), Польша (45), Германия (40), Словакия (35), Словения (33), Франция (35), Италия (30), Дания (15), Нидерланды (17), Бельгия (21), Испания (25), Греция (12), Румыния (10), Португалия (10), Швеция (3), Норвегия (3), Люксембург (1), Чехия (1), Ирландия (4) и Литва (1).