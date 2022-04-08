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Японія оголосила персонами нон грата вісім російських дипломатів

Фото: Японія оголосила персонами нон грата вісім російських дипломатів (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Міністерство закордонних справ Японії оголосило персонами нон грата вісім російських дипломатів. Вони будуть зобов'язані покинути країну найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Kyodo.

Японія зважилася на такий крок після тривалої роботи зі Сполученими Штатами і європейськими країнами над посиленням тиску на Росію, щоб зупинити триваюче вторгнення в Україну.

Сполучені Штати і європейські країни нещодавно оголосили про висилку російських дипломатів у зв'язку з підозрами в їх причетності до такої діяльності як шпигунство.

Рішення про висилку працівників російської дипломатичної місії прийняли Австрія (3), Польща (45), Німеччина (40), Словаччина (35), Словенія (33), Франція (35), Італія (30), Данія (15), Нідерланди (17), Бельгія (21), Іспанія (25), Греція (12), Румунія (10), Португалія (10), Швеція (3), Норвегія (3), Люксембург (1), Чехія (1), Ірландія (4) і Литва (1).

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