Япония обновит оборудование, чтоб мониторить уровень радиации в Фукусиме

Япония планируют сохранить посты мониторинга радиации в префектуре Фукусима, заменив там старое оборудование на новое. Это хотят сделать за 10 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK .

Примерно 3 тысячи постов мониторинга радиации были созданы в школах и других местах префектуры Фукусима после аварии на атомной электростанции "Фукусима-1" в марте 2011 года.

Япония каждый год тратит на техническое обслуживание оборудования порядка 5,5 млн долларов.

Комиссия по ядерному регулированию Японии еще в 2018 году приняла решение демонтировать примерно 80% постов мониторинга. Однако этого не удалось сделать из-за оппозиции со стороны местных жителей.

Поэтому комиссия приняла решение, что пока сохранит эти посты, чтобы унять беспокойство людей в отношении уровней радиации и их здоровья.

Заменить детали радиационных детекторов и источников электроснабжения на новые планирут в течение следующих 10 лет.