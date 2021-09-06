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Японія оновить обладнання, щоб моніторити рівень радіації у Фукусімі

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Японія, Понеділок 06 вересня 2021 07:48
Японія оновить обладнання, щоб моніторити рівень радіації у Фукусімі Фото: Японія оновить обладнання, щоб моніторити рівень радіації у Фукусімі(GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Японія планують зберегти пости моніторингу радіації в префектурі Фукусіма, замінивши там старе обладнання на нове. Це хочуть зробити за 10 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK.

Приблизно 3 тисячі постів моніторингу радіації були створені в школах та інших місцях префектури Фукусіма після аварії на атомній електростанції "Фукусіма-1" в березні 2011 року.

Японія щороку витрачає на технічне обслуговування обладнання близько 5,5 млн доларів.

Комісія з ядерного регулювання Японії ще у 2018 році прийняла рішення демонтувати приблизно 80% постів моніторингу. Однак цього не вдалося зробити через опозицію з боку місцевих жителів.

Тому комісія прийняла рішення, що поки збереже ці пости, щоб вгамувати занепокоєння людей щодо рівнів радіації та їх здоров'я.

Замінити деталі радіаційних детекторів та джерел електропостачання на нові планують протягом наступних 10 років.

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