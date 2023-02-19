UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Японія назвала суму допомоги, надану Україні та союзникам

Фото: Японія назвала суму допомоги, надану Україні та союзникам (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Японія дотепер відправила як допомогу Україні та сусіднім з нею державам допомогу на 1,5 млрд доларів у гуманітарній, фінансовій, енергетичній сферах, а також у галузі реконструкції та відновлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву японського МЗС за підсумками зустрічі його глави Есімаси Хаясі з українським колегою Дмитром Кулебою.

У пресрелізі міністерства зазначається, що Японія також реалізувала ініціативи щодо підтримки у сфері енергетики, розчищення мін і снарядів, що не розірвалися, і надала мовленнєве обладнання.

За інформацією міністерства, глава МЗС України подякував Хаясі за допомогу і сторонами було підтверджено важливість розширення співробітництва.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що міністри G7 під час зустрічі домовилися про подальшу підтримку України. Зокрема, йдеться про прискорення постачання зброї та запровадження нових санкцій проти Росії.

Також раніше ми писали, що США та країни G7 мають намір 24 лютого запровадити новий масштабний пакет санкцій проти Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Японія