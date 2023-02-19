Японія назвала суму допомоги, надану Україні та союзникам

У пресрелізі міністерства зазначається, що Японія також реалізувала ініціативи щодо підтримки у сфері енергетики, розчищення мін і снарядів, що не розірвалися, і надала мовленнєве обладнання.

За інформацією міністерства, глава МЗС України подякував Хаясі за допомогу і сторонами було підтверджено важливість розширення співробітництва.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що міністри G7 під час зустрічі домовилися про подальшу підтримку України. Зокрема, йдеться про прискорення постачання зброї та запровадження нових санкцій проти Росії.

Також раніше ми писали, що США та країни G7 мають намір 24 лютого запровадити новий масштабний пакет санкцій проти Росії.

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