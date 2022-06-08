UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Япония и НАТО активизируют военное сотрудничество в связи с агрессией РФ против Украины

Флаг Японии (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Официальные лица Японии и НАТО договорились активизировать военное сотрудничество и совместные учения в связи с вторжением России в Украину, которое несет большие риски безопасности в Европе и Азии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today.

Министр обороны Японии Нобуо Киши заявил в начале встречи с главой Военного комитета НАТО Робом Бауэром, что Япония надеется на укрепление связей с европейскими странами и приветствует расширение участия НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида был приглашен на саммит НАТО в конце июня, что сделает его первым японским лидером, посетившим такой форум.

Ранее сообщалось, что воздушные силы самообороны Японии провели совместные учения с США над Тихим океаном. В них приняли участие два стратегических бомбардировщика B-1 американских ВВС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОЯпония