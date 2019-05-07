Япония намерена заключить мир с РФ до конца эры Рэйва

Япония планирует заключить мирный договор с Российской Федерацией до конца эры Рэйва, которая началась с восхождением на престол нового императора. Об этом заявил министр иностранных дел Японии Таро Коно, передает пресс-служба японского МИД.

В частности, Коно выразил надежду, что в течение эры Рэйва Японии удастся добиться мирного договора с Россией и возвращения японцев, похищенных властями Северной Кореи в 1970-1980-х годах.

"Считаем, что нам надо приложить усилия и двигаться вперед, чтобы решить эти две проблемы", - подчеркнул глава японского МИД.

Напомним, в феврале в России заявили об отсутствии условий для мирного соглашения с Японией.

До этого Япония отказалась от термина "незаконная оккупация" в отношении Курил. Японское правительство решило не использовать эту фразу в связи с интенсивными переговорами с Москвой.

Отметим, заключению мира между странами мешает территориальный спор. После Второй мировой войны Курильские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа Хабомай вошли в состав СССР. Япония продолжает оспаривать это решение и добивается возвращения островов.